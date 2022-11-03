إصابة فلسيطني برصاص الاحتلال في البلدة القديمة بالقدس

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أصيب، اليوم الخميس، شاب فلسطيني برصاص قوات الاحتلال الإسرائيلي، في القدس المحتلة، وذلك بحسب ما نشرته وكالة الأنباء الفلسطينية «وفا».

وأفادت الوكالة بأن قوات الاحتلال أطلقت النار على شاب لم تعرف هويته بعد، قرب باب المجلس في البلدة القديمة من القدس المحتلة.

وأضافت أن قوات الاحتلال أغلقت جميع مداخل البلدة القديمة والمسجد الأقصى المبارك.

وفي وقت سابق، اقتحم مستوطنون، اليوم الخميس، باحات المسجد الأقصى المبارك، بحماية مشددة من شرطة الاحتلال الإسرائيلي.

وأفادت مصادر محلية، بأن عشرات المستوطنين اقتحموا المسجد الأقصى المبارك، ونفذوا جولات استفزازية في باحاته.

ويقتحم المستوطنون باحات الأقصى، يوميا ما عدا الجمعة والسبت، على فترات صباحية ومسائية، في محاولة لفرض التقسيم الزماني والمكاني فيه.