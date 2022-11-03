القبض على طرفي مشاجرة بسبب خلافات الجيرة في المنيرة

تمكنت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الجيزة، من القبض على طرفي مشاجرة، بسبب خلافات الجيرة، بمنطقة المنيرة الغربية.

وتلقت غرفة عمليات شرطة النجدة بمديرية أمن الجيزة، بلاغا يفيد نشوب مشاجرة بين عدد من الأشخاص في أحد الشوارع بمنطقة المنيرة الغربية، وعلى الفور انتقلت الأجهزة الأمنية لمحل البلاغ.

وتبين نشوب مشاجرة بين طرف أول ربة منزل، وابنها، وطرف ثان عاطل، بسبب خلافات الجيرة بينهما، فحدثت مشادة كلامية تطورت إلى مشاجرة، تعدى كلا منهم عل الآخر بالسب والشتم، ولوح خلالها الطرف الثاني بسلاح أبيض، وتمكنت القوات من القبض على المتهمين.

تحرر المحضر اللازم بالواقعة، وتولت النيابة العامة التحقيقات.