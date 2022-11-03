لكن النقطة الأبرز في اللقاء، بحسب الصاوي، ستكون استكمال البابا والإمام نقاشهما حول تغيير المناخ، "وربما يصدر عنهما نداء أو رسالة لقمة شرم الشيخ حول المناخ، تدعو الدول الكبرى للالتزام بتعهداتها ومسؤولياتها".

مقابل الاحتفاء الرسمي والترقب الدولي لزيارة البابا فرنسيس إلى البحرين، قوبلت الخطوة برسائل "عتاب" من شخصيات وجمعيات حقوقية بحرينية، ترى أن زيارة المملكة فيها تغافل عن سجل آل خليفة في حقوق الإنسان، مع إبعاد معارضين كثر خارج البلاد، وتجريد عدد منهم من جنسيتهم، والإبقاء على سجناء سياسيين.

ودعت منظمات حقوقية دولية، في مقدمتها "هيومن رايتس ووتش"، البابا، إلى حثّ السلطات البحرينية على "وقف إصدار أحكام الإعدام وتنفيذها، وحظر جميع أشكال التعذيب وسوء المعاملة، والإفراج عن كل من سُجن جرّاء ممارسة حقه في حرية تكوين الجمعيات والتجمع السلمي والتعبير، بمن فيهم النشطاء الحقوقيون، والمعارضون، والصحافيون".

يرى الأسقف بول هيندر أن زيارة البابا قد تكون خطوة لتحفيز التغيير في بعض دول المنطقة، ويلفت إلى أن الحبر الأعظم يفضل أن يكون رسول حوار، "فإن أراد أن يزور البلدان التي لا تنتهك حقوق الإنسان، فإنه لن يزور أي بلد في العالم، أو يزور عدداً قليلاً جداً من البلدان".

وأصدر المرجع الشيعي البحريني البارز، عيسى قاسم، والذي جرد من جنسيته ويقيم في المنفى منذ عام 2018، بياناً، دعا فيه المشاركين في "منتدى البحرين للحوار" إلى إعلان رأي صريح وشجاع مناصر لحقوق الإنسان، "وفاء لأمانة الدين ورعاية لطهر عدله".

وتقول الناشطة الحقوقية مريم الخواجة، ابنة الناشط الحقوقي المسجون في البحرين عبد الهادي الخواجة، لبي بي سي نيوز عربي، إنه ربما كان من "الأفضل ألا يلبي البابا الدعوة لزيارة البحرين".

برأيها فإن التعايش بين مختلف الأديان كان جزءاً من حياة وتاريخ البحرين، قبل وصول آل خليفة إلى الحكم، وأن السلطات البحرينية تعتمد "معايير مزدوجة"، ففي حين أنها تقمع الحقوق الدينية والسياسية للأغلبية الشيعية في البلاد، فإنها تستخدم عناوين التعايش والحوار لتحسين صورتها أمام العالم.

تقول: "لن يرى البابا في البحرين إلا ما يحدث على السطح من دعوات تعايش وتسامح، في حين أن من حموا الأقليات والتنوع الديني في البحرين على مدى عقود، قابعون الآن في سجون تحت الأرض".

ورداً على سؤال حول الرسالة التي تودّ توجيهها للبابا فرنسيس، تقول الخواجة: "قداسة البابا، لقد عملت بجهد لمحاولة تغيير الكثير من الأمور في الفاتيكان، لتصير (الكنيسة) أكثر تقدمية وأكثر انفتاحاً، لكن زيارتك للبحرين تأتي بعكس كلّ ما عملت لأجله حتى الآن".

من هي "سيدة العرب"؟

اعتادت الكنيسة الكاثوليكية في تقاليدها أن تكرّس مناطق جغرافية وبلداناً لاسم مريم العذراء، هكذا نجد مثلاً كنائس أو مزارات منسوبة لها، تبعاً لموقعها الجغرافي، مثل كنيسة سيدة لبنان، أو كنيسة نوتردام في باريس.