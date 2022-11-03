المعارضة الإيطالية تطالب بإلغاء قانون مكافحة حفلات الهذيان العشوائية غير المشروعة

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طالبت المعارضة الإيطالية الحكومة الجديدة التي يقودها اليمين المتطرف، اليوم الخميس، بإلغاء محاولات سن قانون يستهدف حفلات الهذيان العشوائية، غير المشروعة.

وكتب زعيم الحزب الاشتراكي الديمقراطي، إنريكو ليتا، في صحيفة "كورييري ديلا سيرا"، اليوم الخميس: "القانون سيء للغاية لدرجة أنه لا يمكن حتى تحسينه، بل ينبغي سحبه".

ويمكن أن تؤثر مثل هذه الخطط، ليس فقط على حفلات الهذيان العشوائية الصاخبة، ولكن أيضا على المدارس والجامعات والاحتجاجات البيئية.

وقدمت الحكومة الجديدة بقيادة رئيسة الوزراء اليمينية المتطرفة جورجيا ميلوني القانون للبرلمان يوم الاثنين الماضي.

وينص القانون على عقوبات بالسجن وغرامات أكبر إذا دخلت مجموعات تضم أكثر من 50 شخصا ممتلكات بقصد عقد تجمعات تعرض النظام أو الأمن أو الصحة للخطر.

وحاول وزير العدل كارلو نورديو تهدئة المخاوف من أن الحق في حرية التعبير والتجمع سيكون مهددا.

يشار إلى أن حفلات الهذيان العشوائية التي تستخدم فيها موسيقى التكنو الصاخبة، والتي يحضرها الآلاف من رواد الحفلات بشكل متكرر، تتصدر عناوين الصحف في إيطاليا.

وخلال عطلة نهاية الأسبوع، شارك أكثر من 3500 شخص في حفل استمر عدة أيام بمبنى مصنع خال في مودينا بشمال إيطاليا.