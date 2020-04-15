قبل انطلاق مؤتمر المناخ الدولي في مصر، حذر الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو جوتيريش من الإخفاق في وضع الأهداف الطموحة لمكافحة تغير المناخ.



وقال جوتيريش في نيويورك اليوم الخميس إن "5ر1 درجة في رعاية مركزة والآلات تهتز. لذا فهي في خطر بالغ".



وشدد على أن الوصول إلى هدف 5ر1 درجة مئوية المحددة في اتفاق باريس لا تزال ممكنة. لكن البشرية تقترب من نقطة تحول إذ أن أسوأ آثار أزمة المناخ ستصبح أمرا لا يمكن الرجوع عنه".



ويبدأ مؤتمر الأمم المتحدة لتغير المناخ "كوب27" الأحد المقبل في منتجع شرم الشيخ المطل على البحر الأحمر بمحافظة جنوب سيناء. وسيقضي ممثلون من حوالي 200 دولة أسبوعين هناك لإجراء مناقشات، من بين أمور أخرى، بشأن كيفية الحد من ظاهرة ارتفاع درجة حرارة الأرض.