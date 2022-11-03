الشريف: تنفيذ 8 مشروعات ضخمة لحماية شواطئ الإسكندرية

قال اللواء محمد الشريف محافظ الإسكندرية، إن ثمانية مشروعات ضخمة تنفذها الدولة على ساحل محافظة الإسكندرية لحماية الشواطئ.

وأضاف خلال لقائه ببرنامج "يحدث في مصر" الذي يُقدمه الإعلامي شريف عامر، عبر شاشة "mbc مصر"، مساء الأربعاء، أن هذه المشروعات تكلف مليارا و660 مليون جنيه، وجميعها قاربت على الانتهاء.

وأشار إلى أنه تم الانتهاء بالفعل من مشروع قايتباي، لافتا إلى أن المرحلة المقبلة ستشهد تنفيذ ثلاثة مشروعات ضخمة بتكلفة مليار و900 مليون جنيه، وذلك من خزانة الدولة.

ونوه بأن التغيرات المناخية تعني ارتفاعا في درجات الحرارة نتيجة الانبعاثات الكربونية من العالم أجمع، ما يؤدي إلى ذوبان القطب الشمالي، وبالتالي يرتفع منسوب سطح البحر.

وأفاد بأن هذا المنسوب يُرصد في مصر منذ عام 1944، وقت أن كانت الزيادة تبلغ ميلليمتر واحدا كل عام، بينما حاليا أصبحت الكثير من السنتيمترات.

وأوضح أن هناك العديد من الشواطئ التي تعرضت للتآكل والنحر، منوها بأن الحواجز التي تضعها وزارة الري تمنع عملية التآكل.