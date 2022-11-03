دوديك يفوز برئاسة جمهورية صرب البوسنة بعد إعادة فرز الأصوات

فاز الزعيم الصربي الانفصالي في البوسنة والهرسك ميلوراد دوديك بأغلبية الأصوات في انتخابات الثاني من أكتوبر ليصبح رئيس جمهورية صرب البوسنة، وفقا لإعادة فرز طلبها منافسه وأكدت النتيجة السابقة للسباق، حسبما ذكرت وكالة بلومبرج للأنباء اليوم الخميس.

وتفوق دوديك على جيلينا تريفيتش المنتمية لحزب التقدم الديمقراطي بحوالي 27 ألف صوت، وحصل على 47% من الأصوات مقارنة بـ 8ر42% لمنافسته، حسبما ذكرت سلطات الانتخابات العامة في سراييفو اليوم.

وتم تأسيس جمهورية صرب البوسنة، التي يرغب دوديك في فصلها عن النصف الكرواتي المسلم من البلاد، من خلال اتفاق سلام توسطت فيه الولايات المتحدة في 1995، بنظام مركب ينطوي على توزيع السلطة بين المسلمين والصرب والكروات في البوسنة بعد حرب مدمرة.