بولندا تسجل 861 إصابة جديدة بكورونا و7 وفيات

سجلت بولندا 861 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد، و7 حالات وفاة جديدة بالفيروس، خلال الساعات الـ24 الماضية، وفقا لبيانات جامعة جونز هوبكنز الأمريكية اليوم الخميس.

وبذلك ترتفع حصيلة الإصابات المؤكدة بفيروس كورونا في البلاد إلى 6 ملايين و341 ألفا و296، وترتفع الوفيات إلى 118 ألفا و131.

وأظهرت بيانات جونز هوبكنز اليوم أيضا أنه تم إعطاء 57 مليونا و389 ألفا و362 جرعة من اللقاحات المضادة لفيروس كورونا المستجد في بولندا حتى الآن.

يشار إلى أن جرعات اللقاح وأعداد السكان الذين يتم تطعيمهم هي تقديرات تعتمد على نوع اللقاح الذي تعطيه الدولة، أي ما إذا كان من جرعة واحدة أو جرعتين.