رئيس يونيون برلين ينتقد الأجندة المزدحمة لفريقه بعد المونديال

انتقد أوليفر رونرت الرئيس التنفيذي لنادي يونيون برلين الألماني أجندة المباريات المزدحمة التي تعقب العطلة الشتوية وحذر من أثار سلبية محتملة على اللاعبين.

وقال رونرت في مقابلة مع وكالة الأنباء الألمانية (د.ب.أ) اليوم الخميس " العبء موجود بالفعل بشكل واضح، اللاعبون الذي دفعوا أنفسهم للحد الأقصى بالأمس، سيضطرون للعب مجددا في غضون ثلاثة أيام".

وركز رونرت في حديثه على المباريات أمام فيردر بريمن يوم 25 يناير ومواجهة هيرتا برلين بعدها بثلاثة أيام ومباراة كأس ألمانيا أمام فولفسبورج يوم 31 يناير.

وأوضح رونرت "نحن غير سعداء بعض الشيء، الأندية الأخرى المختلفة عن يونيون لا تشارك في ثلاث بطولات مختلفة، ويكون لديها متسعا من الوقت للتعافي".

ومنذ بداية الموسم يوم الأول من أغسطس الماضي، شارك يونيون متصدر البوندسليجا في 19 مباراة وسيخوض أربع مبايات أخرى قبل فترة التوقف التي تتزامن مع بطولة كأس العالم في قطر.

وختم رونرت بالقول "كذلك في يناير وفبراير ستكون أجندة مبارياتنا مزدحمة للغاية".