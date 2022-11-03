النمسا تسجل 4316 إصابة جديدة بكورونا و9 حالات وفاة

سجلت النمسا 4316 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد، و9 حالات وفاة، خلال الساعات الـ24 الماضية، وفقا لبيانات جامعة جونز هوبكنز الأمريكية اليوم الثلاثاء.

وترتفع بذلك حصيلة الإصابات المؤكدة في البلاد إلى 5 ملايين و443 ألفا و883، والوفيات إلى 20 ألفا و990.

وأظهرت بيانات جونز هوبكنز اليوم أيضا أنه تم إعطاء 19 مليونا و794 ألفا و8 جرعات من اللقاحات المضادة لفيروس كورونا المستجد في النمسا حتى الآن.

يشار إلى أن جرعات اللقاح وأعداد السكان الذين يتم تطعيمهم هي تقديرات تعتمد على نوع اللقاح الذي تعطيه الدولة، أي ما إذا كان من جرعة واحدة أو جرعتين.