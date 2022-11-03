وكالة الطاقة الدولية تحذر من نقص هائل فى مخزون الغاز الأوروبي في 2023

قالت الوكالة الدولية للطاقة إن أوروبا ستواجه نقصا هائلا في مخزون الغاز بحلول شتاء العام المقبل.



وذكرت الوكالة الدولية للطاقة اليوم الخميس في باريس أنه إذا تم إيقاف واردات الغاز الروسي عبر خطي نورد ستريم 1 و2 تماما واستأنفت الصين استيراد الغاز الطبيعي المسال بالمعدل المعتاد، قد يحدث عجز بنحو نصف الغاز المطلوب لملء 95% من منشآت التخزين.



وأضافت الوكالة أن عوامل مهمة قد لا تتكرر العام المقبل ساعدت على ملء منشآت تخزين الغاز في الاتحاد الأوروبي العام الجاري. وتشمل هذه العوامل إمدادات عبر خطين من الغاز الروسي، وتم خفض هذه الإمدادات بشكل جذري خلال العام لكنها كانت عند المستويات المعتادة في النصف الأول من العام.



وعلاوة على ذلك، لو أن الصين كانت قد استوردت الغاز الطبيعي المسال بنسبة أقل في الشهور العشر الأولى من 2022، لكان ذلك أفاد أوروبا في تزويدها بالمزيد من الغاز الطبيعي المسال لتعويض انخفاض إمدادات الغاز الروسي.



وأوضح مدير الوكالة الدولية للطاقة فاتح بيرول: "في ظل اعتدال الطقس مؤخرا وانخفاض أسعار الغاز، هناك خطر من تسلل الرضا إلى المحادثات بشأن إمدادات الغاز لأوروبا، لكننا لم نتجاوز مرحلة الخطر بعد على أي حال".