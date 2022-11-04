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الجيش الإسرائيلي: اعتراض صاروخ أطلق من غزة

تل أبيب (د ب أ)
نشر في: الخميس 3 نوفمبر 2022 - 11:46 م | آخر تحديث: الخميس 3 نوفمبر 2022 - 11:46 م

أعلنت وحدة المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي، مساء اليوم الخميس، أنه تم رصد صاروخ تم إطلاقه من قطاع غزة صوب إسرائيل، بعدما دوت صافرات الإنذار في ثلاث مستوطنات قرب الحدود مع القطاع.

وقال الجيش إن منظومة القبة الحديدية أعترضت الصاروخ ،وإنه لم يسقط داخل الأراضي الإسرائيلية، بحسب صحيفة "يديعوت أحرونوت" الإسرائيلية في موقعها الإلكتروني.

وانطلقت صافرات الإنذار، مساء اليوم الخميس، في عدد من المستوطنات الإسرائيلية على حدود قطاع غزة لأول مرة منذ اشتباكات إسرائيل مع حركة الجهاد الإسلامي في غزة في أغسطس، وتم تفعيل نظام القبة الحديدية للدفاع الصاروخي.

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