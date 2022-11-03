العاهل البحريني يستقبل بابا الفاتيكان

استقبل العاهل البحريني حمد بن عيسى بن سلمان آل خليفة، بابا الفاتيكان البابا فرنسيس، في زيارة للبحرين تستمر لمدة 4 أيام، ضمن فاعليات ملتقى البحرين للحوار بين الشرق والغرب، وفقا لما نشرته شبكة "سكاي نيوز عربية" في نبأ عاجل عبر حسابها الرسمي على موقع التدوينات القصيرة "تويتر".

ويشارك نحو 200 شخصية من رموز وقادة وممثلي الأديان حول العالم بالإضافة إلى مجموعة كبيرة من شخصيات فكرية وإعلامية بارزة.

ويناقش ملتقى البحرين للحوار خلال جلساته عدة محاور تعزز وترسخ السلام والعيش المشترك آلا وهي: أهمية الحوار بين الأديان، تجارب تعزيز التعايش العالمي والأخوة الإنسانية، التعايش السلمي، دور رجال وعلماء الأديان في معالجة تحديات العصر، إلى حانب التغير المناخي وأزمة الغذاء العالمي.