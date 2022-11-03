شرطيان يتنكران في ملابس أبطال خارقين للقبض على تجار المخدرات بالهالوين

شهدت العاصمة البيروهية إحدى أغرب عمليات الشرطة، إذ استغل عدد من الشرطيين انتشار التنكر خلال احتفال عيد الهلع "الهالوين"، السبت الماضي ليتنكروا بأزياء أبطال أفلام مارفل لخداع تجار المخدرات، ما أدى لإيقاع أحد التشكيلات العصابية في مجال الكوكايين.

وذكرت فرانس برس، أن الشرطة البيروهية أطلقت على العملية اسم العملية "مارفل"، فيما ارتدى أفراد الشرطة ملابس الأبطال الـ 4 للأفينجرز، وهم سبايدر مان وثور، وكابتن أميركا، والأرملة السوداء.

وذكرت الشرطة البيروهية، إن التشكيل العصابي توقع أن يكون قدوم متنكرين الأفينجرز مزحة لتتمكن المجموعة من اختراق الوكر واعتقال أفراد العصابة، وهم أسرة من 4 أشخاص.

ونجحت العملية مارفل بتحريز 287 كيس كوكايين و127 كيس ماريغوانة و5250 باكيت من معجون الكوكايين.