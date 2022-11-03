أعلنت محافظة الجيزة، عن الغلق الجزئي لمطلع كوبري الجيزة المعدني "للقادم من ربيع الجيزي" لاستكمال رفع كفاءة الطبقة الاسفلتية لمدة 3 أيام، الساعة 1 صباح الجمعة الموافق 4 / 11 /2022 وحتى الساعة 5 صباح الأحد الموافق 6 / 11 / 2022، على أن تكون الأعمال على مدار 24 ساعة دون تعطيل لحركة المرور، في اطار تنفيذ أعمال الصيانة الدورية لكوبرى الجيزة المعدنى لتسهيل حركة سير المركبات عليه خلال فصل الشتاء وموسم الأمطار،

ووجه اللواء أحمد راشد الجيزة، رئيس حى جنوب الجيزة ومدير مديرية الطرق بالجيزة، بالتنسيق مع الإدارة العامة لمرور الجيزة والمتابعة نحو إتخاذ مايلزم لتيسير الحركة المرورية ومنع التكدسات خلال فترة الأعمال.

وقامت الإدارة العامة لمرور الجيزة، بالتنسيق مع الشركة المنفذة للأعمال بنشر اللوحات الإرشادية والعلامات التحذيرية وتعيين الخدمات المرورية بمحيط الأعمال لتيسير حركة المرور.