شتاينماير يطالب باتخاذ إجراءات حاسمة لمكافحة تغير المناخ خلال زيارته لكيوتو

دعا الرئيس الألماني فرانك فالتر شتاينماير اليوم الخميس إلى اتخاذ إجراءات حاسمة في مكافحة تغير المناخ، وذلك في تصريحات أدلى بها من مدينة كيوتو اليابانية التي شهدت من قبل اتفاقا بيئيا رئيسيا.

وقال الرئيس الألماني في خطابه في جامعة دوشيشا: "يجب أن تعيش روح كيوتو. يجب ألا نتخلف عن التنفيذ، على الرغم من الأزمات العديدة... بدلا من ذلك، يجب أن نذهب إلى أبعد من ذلك".

وأعرب الرئيس الألماني عن أمله في أن تحافظ القمة العالمية المقبلة للمناخ (كوب 27) بمدينة شرم الشيخ المصرية "على طموح الوفاء بالتزامات باريس وجلاسكو".

وقال شتاينماير إن الأمر متروك للبشرية الآن لاتخاذ خطوات لإعادة الهيكلة اللازمة لمجتمعات العالم.

وبالتوقيع على بروتوكول كيوتو في عام 1997، التزمت الدول الأطراف لأول مرة بموجب القانون الدولي بالحد من انبعاثات الغازات الدفيئة.

وفي خطوة أولى، وافقت الدول الصناعية على خفض انبعاثاتها بما مجموعه 5% على الأقل من عام 1990 إلى عام 2012.

وصدقت 191 دولة والاتحاد الأوروبي حتى الآن على الاتفاق، الذي دخل حيز التنفيذ في عام 2005. ورغم توقيع الولايات المتحدة على البروتوكول في عام 1998، فإنها تظل الدولة الصناعية الوحيدة التي لم تصدق عليه بعد.