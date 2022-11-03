وزيرة الثقافة الإماراتية: الشيخ زايد أكد أن مصر أم الوطن العربي وقلب العالم

قالت وزير الثقافة الإماراتية نورة الكعبي إن العلاقات الإماراتية ـ المصرية متميزة في كافة المجالات، مشيرة إلى أن الشيخ زايد أكد دائما أن مصر أم الوطن العربي وقلب العالم.

جاء ذلك خلال حوار الكعبي، مع قناة "سي بي سي" الفضائية، لبرنامج "معكم" مع الإعلامية مني الشاذلي مساء اليوم الأربعاء، وذلك بمناسبة الاحتفال بمرور 50 عامًا على العلاقات المصرية/الإماراتية.

وأضافت الكعبي أن الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس دولة الإمارات العربية، زار مصر خلال الأيام الماضية لتقديم التهنئة إلى الرئيس عبد الفتاح السيسي بمناسبة مرور 50 عامًا على العلاقات المصرية الإماراتية، مشيرة إلى أن الزيارة تضمنت محاور كثيرة من بينها التبادل الثقافي بين البلدين ومستقبل الاقتصاد والزراعة، بالإضافة إلى التأكيد على قوة ومتانة العلاقات بين البلدين.

وأضافت وزير الثقافة الإماراتية أن "الشيخ زايد أرسى العلاقات الطيبة بين الإمارات وجمهورية مصر العربية".

وتابعت الكعبي، أن والدتها محبة للثقافة والفن المصري، مشيرة إلى أنها "قرأت روايات مصرية كثيرة منذ الصغر، ومنها رواية :"نحن لا نزرع الشوك"، للأديب والروائي المصري يوسف السباعي.

ولفتت الكعبي إلى أنها أدركت أن القراءة مختلفة عن الأفلام المصرية، وأنها مغرمة بفيلم رد قلبي، وتعتبره من الأفلام الراقية، كما أنها تحب وتشاهد أيضا مسرحية ريا وسكينة.

وتابعت وزيرة الثقافة الإماراتية، أنها زارت مصر عندما كان عمرها 15 عاما، كما أنها درست في مدرسة كان معظم الأساتذة فيها من جمهورية مصر العربية وتتلمذت على أيدي معلمين مصريين.

يذكر أن احتفالية "مصر والإمارات.. قلب واحد"، والتي انطلقت اليوم الأربعاء، تنظمها حكومتي مصر والإمارات احتفاءً بمرور 50 عامًا على العلاقات التاريخية بين البلدين الشقيقين وتمتد لمدة ثلاثة أيام.