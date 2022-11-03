محافظ الإسكندرية: جولاتي وسط النوات بتريح المواطن نفسيا

قال اللواء محمد الشريف محافظ الإسكندرية، إن المحافظة تواجه مشكلات عديدة، زادت وتيرتها بعد عام 2011 بشكل وصفه بأنه "غير عادي".

وأضاف خلال لقائه ببرنامج "يحدث في مصر" الذي يُقدمه الإعلامي شريف عامر، عبر شاشة "mbc مصر"، مساء الأربعاء، أن هناك العديد من مخالفات البناء التي تمت في أعوام 2011 و 2012 و2013.

وأشار إلى أن هذه المشكلات يعرفها المواطن جيدا، وأن الدولة لا ذنب لها فيها، لكنها تعمل على معالجتها في الوقت الحالي.

ونوه بأنه خلال النوات الشتوية، يكون منسوب الأرض في بعض المناطق منخفضا بنحو متر، كاشفا عن أن هناك آلاف المنازل تم بناؤها في تلك المناطق.

وأوضح أن مياه الأمطار تصل إلى داخل هذه البيوت بارتفاع متر، مؤكدا أنه يتفقد هذه المنازل.

وتابع: "طالما فيه نوة يبقى المحافظ في الشارع وأيضا جميع رؤساء الأحياء وكل الأجهزة التنفيذية.. المواطن بيقول إن طالما المحافظ موجود معانا بيستريح نفسيا".

ولفت إلى أن الدولة تبذل جهودا كبيرة لمعالجة هذا الملف.