الحكومة الأوكرانية: قتال عنيف بمنطقتين في دونباس

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أفادت الحكومة الأوكرانية بوقوع قتال عنيف في باخموت وسوليدار في منطقة دونباس شرقي البلاد.

وتم صد "عشرات الهجمات" في يوم واحد، حسبما قالت نائبة وزير الدفاع هانا ماليار للتلفزيون الأوكراني الأربعاء.

وأوضحت أنه في كل مرة يتقدم فيها الجيش الروسي، ترد القوات الأوكرانية على الفور بهجوم مضاد.

ووفقا لهيئة الأركان العامة الأوكرانية ، واصلت روسيا مهاجمة البنية التحتية في عدة مناطق من البلاد بالصواريخ والطائرات المسيرة الإيرانية.

ووفقا للسلطات في منطقة خاركيف، أصيبت خمس نساء ورجلان بجروح في الهجمات. وأضافت أن أربعة منازل خاصة ومبنيين شاهقين ومتجرا تضررت أيضا من نيران المدفعية.

ولم يتسن التحقق من صحة التقارير بشكل مستقل.

وتستهدف روسيا البنية التحتية للطاقة في أوكرانيا. وأصيبت العديد من محطات توليد الطاقة، وهناك انقطاع للتيار الكهربائي كل يوم.

وانقطعت الكهرباء لفترة من الوقت في منطقة كييف الأربعاء كإجراء احترازي، حسبما ذكرت شركة أوكرينرهو للطاقة.