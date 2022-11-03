كشف عامر حسين عضو مجلس إدارة اتحاد الكرة، عن موعد إقامة مباريات الدور ربع النهائي من بطولة كأس مصر لموسم 2021 - 2022.

وتأهلت 8 أندية إلى الدور ربع النهائي من بطولة كأس مصر في وقت سابق، وهم، الزمالك، الأهلي، المصري البورسعيدي، سموحة، بيراميدز، منتخب السويس، المقاولون العرب، وسموحة.

وقال عامر حسين في تصريحات للقناة الأولى: "الاتحاد قرر إقامة مباريات الدور ربع النهائي من كأس مصر الموسم الماضي على مدار يومي 27 و 28 من شهر ديسمبر القادم."

وأضاف: "قررنا إقامة مباريات الكأس في تلك الفترة، بسبب ارتباطات الأندية المشاركة في دوري أبطال أفريقيا والكونفدرالية."

وعند سؤاله عن إمكانية تأجيل موعد نهاية مسابقة الدوري، قال: "لن يكون هناك تأجيلات جديدة في الدوري الموسم الحالي، حتى نستطيع إنهاء الدوري في شهر يونيو."

وأوضح حسين: "مدرب المنتخب الوطني روي فيتوريا، يرى أن هناك فرق قوية ومنافسة محتدمة بالدوري، هناك على الاقل 10 فرق متنافسة بقوة منذ بداية الموسم."

وتطرق للحديث عن المنتخب الأوليمبي، قائلا: " الجيل الحالي من المنتخب الأولمبي يحتاج عمل كبير في الفترة القادمة، الجيل السابق كان به نجوم ولعبوا في سن صغير مع أنديتهم في الدوري الممتاز."

وتابع حسين: "خروج تونس والجزائر من تصفيات كأس الأمم الإفريقية تحت 23 عامًا، دافع معنوي قوي للغاية لنا، ولكنه يؤكد أننا أمام منافسين أقوياء للغاية."

وأتم: "نسقنا مع ميكالي من أجل خوض مباراتين في فترة التوقف الدولي القادم، وأعتقد الأقرب سنواجه منتخب المغرب حتى تكون منافسة قوية."