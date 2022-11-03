بدء مفاوضات جديدة بين كوريا الجنوبية والهند بشأن تعزيز اتفاقية التجارة بينهما

بدأت كوريا الجنوبية والهند جولة جديدة من المفاوضات اليوم الخميس؛ لتعزيز اتفاقية التجارة بينهما، بعد توقف لمدة ثلاثة أعوام، وذلك وفقا لما ذكرته وزارة التجارة الكورية الجنوبية اليوم الخميس.

وكانت الدولتان قد توصلتا لاتفاقية الشراكة الاقتصادية الشاملة في يناير 2010، وبدأتا إجراء مفاوضات لتعزيز الاتفاقية عام 2015.

ولكن المفاوضات توقفت منذ يونيو 2019 بسبب جائحة كورونا وقضايا أخرى.

وقالت وزارة التجارة والصناعة والطاقة، إن جولة المفاوضات التاسعة بدأت في سول، وسوف تستمر لمدة يومين، يناقش خلالها الجانبان سبل تحسين الاتفاقية بشأن الرسوم على السلع والخدمات والاستثمار، وغيرها من القضايا.

وقال يانج جي يك المسؤول بالوزارة "التعاون مع الهند يحمل أهمية خاصة في الوقت الذي نواجه فيه عدم استقرار بشأن سلاسل الإمداد العالمية وتزايد الغموض الاقتصادي".

وكان حجم التجارة الثنائية بين الدولتين قد سجل أعلى مستوى له عام 2021، حيث بلغ 23.66 مليار دولار.