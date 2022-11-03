وزير خارجية روسيا: الجهود الأمريكية بشأن السلام في الشرق الأوسط تخريبية

قال وزير الخارجية الروسي سيرجي لافروف، إنه ناقش مع نظيره الأردني أيمن الصفدي، آخر التطورات حول القمة العربية، مؤكدًا على ترحيب بلاده بنتائج قمة الجزائر.

وأضاف خلال مؤتمر صحفي مع نظيره الأردني، اليوم الخميس، أن هناك تقاربًا في وجهة النظر الروسية، ووجهة نظر المشاركين في القمة، حول أجندة تلك الفعالية، وخاصة فيما يخص القضية الفلسطينية.

ولفت إلى التأكيد على الموقفين الروسي والأردني، حول ضرورة تجسيد قرار مجلس الأمن والمبادرة العربية للسلام، معربًا عن تقديره للدور الشخصي للملك الأردني عبدالله الثاني، فيما يخص القدس، وتأمين حق أتباع مختلف الأديان في ممارسة شعائرهم.

ونوه إلى أن الجهود الأمريكية بشأن السلام في الشرق الأوسط «تخريبية»، قائلًا إن الموقف الأمريكي أدى إلى جمود في عمل آلية الرباعية الدولية، رغم أنها الآلية القانونية الوحيدة، التي تم التصديق عليها من قبل مجلس الامن التابع للأمم المتحدة.

وتابع: «ناقشنا الأوضاع في العراق، وضرورة الاستفادة من الحوار الوطني الشامل للوصول إلى الحلول العراقية العامة في مختلف القضايا السياسية، على خلفية التحديات والتهديدات الموجودة، ونهنئ بتشكيل الحكومة الحديدة برئاسة محمد السوداني، والتي تبذل الجهود كافة لتصحيح الأوضاع وتسوية القضايا العاجلة، والخلافات بين بغداد وكردستان العراق».