اتفاق لوقف إطلاق النار بين الحكومة الإثيوبية والمتمردين بعد عامين من القتال

وافقت الحكومة الإثيوبية وزعماء منطقة تيجراي الانفصالية، على وقف إطلاق النار بشكل فوري ودائم في الحرب الأهلية بين الطرفين والتي أسفرت عن مقتل الآلاف، مما يعزز الآمال في أن نهاية الصراع الذي دام نحو عامين تلوح في الأفق، حسبما ذكرت وكالة بلومبرج للأنباء اليوم الأربعاء.

وقال الرئيس النيجيري الأسبق أولوسيجون أوباسانجو، ممثل رئيس الاتحاد الأفريقي لمنطقة القرن الأفريقي، خلال مؤتمر صفحي في بريتوريا، عاصمة جنوب أفريقيا، اليوم: "وافق طرفا الصراع في إثيوبيا رسميا على وقف أعمال العنف".

وأضاف: "هذه اللحظة ليست نهاية العملية، بل بدايتها. إن تطبيق اتفاق السلام الذي تم توقيعه اليوم ضروري لنجاح العملية".

وتم توقيع الاتفاق أمام الكاميرات في بريتوريا، عاصمة جنوب أفريقيا.

وجاء في الاتفاق بين الطرفين المتناحرين: "اتفقنا على وقف القتال بصفة دائمة".

وأضاف نص الاتفاق: "جلب الصراع درجة مأسوية من الخسائر في الأرواح، وسبل المعيشة، كما أن ترك هذا الفصل من الصراع والعيش في سلام وتوافق يصب في صالح الشعب الإثيوبي بأكمله".

ونص الاتفاق على أنه سيكون هناك "إطار عمل لتسوية الخلافات السياسية".

وأعرب مفاوضو الاتحاد الأفريقي عن سعادتهم لوصول المحادثات إلى "ختام ناجح".

واندلعت الحرب في تشرين الثاني/ نوفمبر 2020 بعدما هاجمت قوات موالية لحركة تحرير شعب تيجراي قاعدة للجيش الاتحادي.