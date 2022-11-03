مديرو الإدارات التعليمية يتابعون 20 مدرسة في الغربية





أجرت قيادات مديرية التربية والتعليم والإدارات التعليمية العشر، وإدارات المتابعة وتقويم الأداء، والمراحل والتوجيهات بمحافظة الغربية، متابعة لعدد من المدارس بمختلف نوعياتها ومراحلها التعليمية، على مستوى التعليم العام والفني.



وأكد ناصر حسن وكيل الوزارة، أن جولات المتابعة التي تجريها قيادات المديرية والإدارات، تأتي تنفيذا لتوجيهات الدكتور وزير التربية والتعليم، والتعليم الفني، والدكتور محافظ الغربية، استهدفت اليوم 20 مدرسة، للاطمئنان إلى حسن سير العملية التعليمية، وإزالة جميع السلبيات، وحل الكثافات، ومتابعة تسليم التغذية المدرسية، والتأكد من سلامتها، وتاريخ الصلاحية، والتأكيد على الإجراءات الاحترازية، وتنفيذ الأنشطة بمختلف أنواعها، والتأكيد على التزام جميع المدارس بالنظافة والانضباط، والإشراف اليومي، وتحقيق الحضور الطلابي، للاستفادة الكاملة من المدرسة، ومتابعة تنفيذ مجموعات التقوية، وقاعات المشاهدة، واستخدام الشاشات التفاعلية، والخرائط، والوسائط المتعددة، وتوزيع التابلت التعليمي على الصف الأول الثانوي، والتأكد من سلامة التغذية المدرسية، ومتابعة سير الامتحانات الشهرية لأكتوبر.



وأضاف، وكيل الوزارة، أن هذه المتابعات مستمرة، لتغطية كل مدارس المحافظة، والاطمئنان إلى حسن سير العملية التعليمية، في الفترتين الصباحية والمسائية.