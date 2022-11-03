اتحاد الكرة: كلاتنبرج يحظى بتأييد مجلس الإدارة في منصبه رئيسا للجنة الحكام

حسم مجلس إدارة اتحاد الكرة، ما تردد في الساعات الماضية من أنباء، تشير إلى الاستعانة بالحكم الدولي السابق سمير محمود عثمان، ليتولي رئاسة لجنة الحكام بدلا من الإنجليزي مارك كلاتنبرج.

وقال عامر حسين، عضو مجلس إدارة اتحاد الكرة، في تصريحات صحفية، اليوم الخميس، أن ما تردد عاري تماما من الصحة، وأن مجلس إدارة الجبلاية، لم يتطرق لتعيين كلاتنبرج مستشارا للجنة الحكام، وتعيين سمير محمود عثمان لرئاسة اللجنة.

وشدد عضو اتحاد الكرة، على استمرار كلاتنبرج في مهام منصبه كرئيسا للجنة الحكام، ويحظى بتأييد مجلس الإدارة.

وانطلقت منافسات بطولة الدوري الممتاز، يوم 1 من شهر أكتوبر الماضي، وشهدت عدد من الحالات التحكيمية الجدلية في الوسط الرياضي.

وواصل كلاتنبرج جلساته ومحاضراته مع حكام الدوري، لمطالبتهم بالتركيز الشديد وعدم التسرع في قراراتهم التحكيمية للابتعاد عن الأخطاء.

ووجه كلاتنبرج عدة ملاحظات للحكام فيما يتعلق باستخدام تقنية الفيديو، وضرورة التعاون المطلوب بين حكم الساحة وحكم الفيديو، إلى جانب تأكيده على أهمية تقليل وقت مراجعة اللعبة؛ لسرعة استئناف اللعب لضمان الحفاظ على متعة كرة القدم.