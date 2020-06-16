لافروف: ملتزمون باتفاق نقل الحبوب عبر البحر الأسود

قال وزير الخارجية الروسي سيرجي لافروف، إن بلاده ملتزمة باتفاق نقل الحبوب عبر البحر الأسود، لافتًا إلى أن موسكو عادت إلى الاتفاق، بناء على المقترح التركي.

وأضاف خلال مؤتمر صحفي مع نظيره الأردني، اليوم الخميس، أن الجانب الأوكراني وقع على ضمانات بعدم تكرار استخدام ممرات نقل الحبوب لأغراض عسكرية، مناشدًا رفع كل الحواجز لتصدير كل الأسمدة والحبوب الروسية.

ولفت إلى أن الجانب الروسي طلب من الأمين العام للأمم المتحدة، الوفاء بكل الالتزامات السابقة حول هذا البند، معربًا عن أمله في تبني الإجراءات العاجلة أمام رفع الحواجز عن هذا القيد.

وأشار إلى أن كميات التصدير للحبوب الروسية، أعلى من قدرات التصدير من الحبوب الأوكرانية.

وأعلن وزير الدفاع التركي خلوصي آكار، صباح اليوم الخميس، عن مغادرة 6 سفن شحن محملة بالحبوب الموانئ الأوكرانية بعد عودة روسيا إلى اتفاق التصدير.

وكانت وزارة الدفاع الروسية أعلنت، يوم أمس الأربعاء، استئناف مشاركتها باتفاق الحبوب، وذلك بعد حصولها على ضمانات أوكرانية مكتوبة، تتعهد فيها بعدم استخدام الممرات الآمنة لأغراض عسكرية.

وجاء في بيان الدفاع الروسية: «بفضل مشاركة المنظمة الدولية [الأمم المتحدة]، بالإضافة إلى مساعدة تركيا، تمكنا من الحصول على الضمانات الخطية اللازمة من أوكرانيا بشأن عدم استخدام الممر الإنساني والموانئ الأوكرانية، المحددة لتصدير المنتجات الزراعية، للعمليات القتالية ضد روسيا، وقد تم إرسالها إلى مركز التنسيق المشترك في 1 نوفمبر 2022».