قال الدكتور وائل النحاس، المستشار الاقتصادي وخبير أسواق المال، أن سعر الدولار مقابل الجنيه خلال المضاربات في السوق السوداء وصل لسقف 26.5 جنيهًا، مشيرا إلى أن تراجع المضاربة في أسعار الذهب سيساهم في استقرار الدولار، مستبعدا نزول سعره إلى 25 جنيهًا إلا في حالة المضاربة على الذهب.

وأضاف الدكتور وائل النحاس، في حوار ببرنامج "حديث القاهرة"، مع الإعلامي إبراهيم عيسى، على فضائية "القاهرة والناس" اليوم الأربعاء: لو كسرنا سقف سعر الدولار لأكثر من 26.5 جنيهًا ستكون هناك أزمة، مشيرًا إلى أن هناك صناعات كثيرة في مصر تعمل الآن بالمخزون الاستراتيجي.

وأشار الخبير الاقتصادي، إلى أن زيادة معدلات الإنتاج وجذب استثمارات أجنبية كانت تمثل فرصة أفضل من اللجوء للاقتراض من صندوق النقد الدولي، لافتًا إلى أن الدولة المصرية تخارجت من شركات تعمل في مجال الأسمدة في الوقت الذي تحاول فيه روسيا الاستحواذ على الشركات العاملة في هذا المجال.