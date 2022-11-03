مصرع موظف وزوجته وطفلهما في حريق بالشرقية

لفظ موظف وزوجته وطفلهما أنفاسهم الأخيرة في الساعات الأولى من صباح الخميس، متأثرين بإصابتهم إثر حدوث حريق بوحدة سكنية في منزل مكون من 3 طوابق، أمام مسجد مكة بشارع فاروق في دائرة قسم شرطة أول الزقازيق بمحافظة الشرقية.

المعلومات الأولية بشأن الحادث أوضحت نشوب الحريق بسبب ماس كهربائي وامتداد النيران لأنحاء الشقة، فيما تم نقل الجثث الثلاثة إلى مشرحة مستشفى الأحرار التعليمي في مدينة الزقازيق والتحفظ عليها تحت تصرف جهات التحقيق، التي قررت انتداب أحد الأطباء الشرعيين لتشريح الجثث وبيان سبب الوفاة، وصرحت بالدفن عقب الانتهاء من الصفة التشريحية.

كان اللواء محمد صلاح مدير أمن الشرقية، تلقى إخطارًا من اللواء محمد الجمسي مدير المباحث الجنائية، بورود إشارة من مستشفى الأحرار التعليمي في مدينة الزقازيق بوصول محمود محمد عوض الله سليم، 45 سنة، موظف بالسكة الحديد، وزوجته شيماء محمد محمد، 43 سنة، أخصائية اجتماعية، وطفلهما عمار، 6 سنوات، مصابين بحالات اختناق وتوفوا في المستشفى بعد ساعات من وصولهم متأثرين بإصابتهم.

بالانتقال والفحص تبين من التحريات الأولية تعرض المصابين للاختناق إثر حدوث حريق بوحدة سكنية بمنزل مكون من 3 طوابق، أمام مسجد مكة بشارع فاروق، وانتقلت سيارات الإسعاف إلى موقع الحريق وجرى نقل المصابين إلى مستشفى الأحرار لكنهم فارقوا الحياة متأثرين بإصابتهم.

تحرر عن ذلك المحضر رقم 4841 إداري قسم شرطة أول الزقازيق لسنة 2022، وأخطرت جهات التحقيق لمباشرة التحقيقات، التي صرحت بالدفن عقب الانتهاء من الصفة التشريحية.