الشريف: عدد سكان الإسكندرية خلال أشهر الصيف الأربعة يبلغ 9 ملايين مواطن

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قال اللواء محمد الشريف محافظ الإسكندرية، إن عدد سكان المحافظة خلال أشهر الصيف الأربعة يصل إلى تسعة ملايين مواطن.

وأضاف خلال لقائه ببرنامج "يحدث في مصر" الذي يُقدمه الإعلامي شريف عامر، عبر شاشة "mbc مصر"، مساء الأربعاء، أن الدولة نفذت الكثير من المشروعات التي استهدفت توسيع الطرق للتسهيل على المواطنين.

وأشار إلى أن محور المحمودية خلق محورا ثالثا للإسكندرية التي كانت معروفة بشارع الكورنيش (16.5 كيلو متر) ويوازيه شارع أبو قير، وغير ذلك شوارع جانبية.

ولفت إلى أن هذا المحور الثالث بمثابة الشريان الرئيسي للحركة في المحافظة، ويسهل المرور بشكل ملحوظ.

ونوه بأن الأعمال التي كانت تُجرى بمنطقة الكورنيش لمواجهة الأمطار تم الانتهاء منها (يوم الثلاثاء) وكذا الشوارع الجانبية المتفرعة منه.

وأفاد بأنه يتم إجراء خطوط انحدار أسفل الأرض بمشاركة كل الجهات المعنية استعدادا لمواجهة الأمطار.