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أصبحت منشآت تخزين الغاز الألمانية ممتلئة الآن بنسبة 19ر99%، وفقا لأحدث البيانات الأولية من مشغلي تخزين الغاز الأوروبيين الصادرة في وقت متأخر من مساء أمس الأربعاء.

وتعوض مستودعات التخزين عن التقلبات في استهلاك الغاز وتشكل نوعا من العازل لسوق الغاز.

وعادة ما تكون المستودعات مملوءة جيدا عندما يبدأ موسم التدفئة في الخريف، ثم تنخفض مستويات التعبئة حتى الربيع.

وهناك حوالي 25 مشغل تخزين مع أكثر من 40 منشأة لتخزين الغاز تحت الأرض في ألمانيا.

وتحاول الحكومة الألمانية التأكد من أن منشآت تخزين الغاز ممتلئة تقريبا مع بدء الطقس البارد.

والهدف هذا العام هو مساعدة البلاد على الاستعداد بشكل أفضل ضد الخسارة الكاملة المحتملة للإمدادات الروسية في فصل الشتاء.

وقال كلاوس مولر، رئيس وكالة الشبكة الاتحادية، إنه على الرغم من إنجاز التخزين، من المهم توخي الحذر الشديد في استهلاك الغاز وتوفير أكبر قدر ممكن من الطاقة.