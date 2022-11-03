القوى العاملة بالدقهلية تنفذ مبادرة «المناخ مسؤوليتي» بالمنطقة الصناعية

نفذت مديرية القوى العاملة بمحافظة الدقهلية بالاشتراك مع شركة بترول بلاعيم وشركة الدقهلية للسكر، فعاليات مبادرة المناخ مسئوليتي التي أطلقتها الوزارة من خلال الإدارة المركزية للسلامة والصحة المهنية، وذلك بمقر الجهاز التنفيذي للمنطقة الصناعية بجمصة، بالتزامن مع عقد مؤتمر المناخ COP27.



وقال ياسر سعيد مدير المديرية، إن المبادرة شملت موضوعات حول: "أهمية رفع الوعي البيئي وضرورة وضع تصور لتنمية مهارات العاملين الخاصة بالسلامة والصحة المهنية وتأمين بيئة العمل، كما تناولت أهمية الغلاف الجوي للأرض ومكوناته، فضلًا عن تغيرات المناخ وأسبابه وآثاره، والسلامة والصحة المهنية وعلاقتها بالمناخ".



وقدمت شركة بترول بلاعيم، محاضرةعن تجربة نجاح في المحافظة على المناخ والوصول إلى بيئة نظيفة واقتراح نموذج مستقبلي فعال يتناسب مع البيئة، وكذلك قامت شركة الدقهلية للسكر بتقديم محاضرة للتوعية بالمناخ واستخدام وسائل نظيفة للبيئة.