الوطنية للإعلام: صرف العلاوة الاستثنائية لجميع العاملين مع مرتب نوفمبر

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أعلنت الهيئة الوطنية للإعلام برئاسة حسين زين، صرف العلاوة الاستثنائية لجميع العاملين بالوطنية للإعلام مع مرتب نوفمبر الجاري والتي أقرها الرئيس عبدالفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، وتستهدف التخفيف من أعباء وتداعيات الأزمة الاقتصادية العالمية على المواطنين.

وأشادت الوطنية للإعلام - في بيان لها اليوم الخميس - بحرص الدولة المصرية على دعم المواطنين لمواجهة تداعيات تلك الأزمة.

وذكرت الوطنية للإعلام أنه منذ إقرار العلاوة الاستثنائية وهي تتابع عن كثب مع وزارة المالية كافة الإجراءات اللازمة للحصول على التمويل الخاص بالعلاوة الاستثنائية واضافتها وصرفها لكافة العاملين.

وتتوجه الهيئة الوطنية للإعلام برئاسة حسين زين، بخالص الشكر لوزير المالية على التعاون بالتوجيه في سرعة إنهاء كافة الإجراءات اللازمة للحصول على التمويل المالي لصرف العلاوة.