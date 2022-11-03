مسؤول عسكري غربي يتوقع انسحاب روسيا من خيرسون

أعرب خبير عسكري غربي بارز، اليوم الخميس، عن اعتقاده بأن القوات الروسية تستعد حاليا للتخلي عن مدينة خيرسون المحاصرة بجنوب أوكرانيا.

وقال الخبير إن القوات الروسية قررت أن "المدينة لا تستحق خوض المعركة"، وحذر من أن القيادة العسكرية الروسية يمكن أن تتراجع عن القرار، حتى لو كانت جميع المؤشرات الحالية تشير إلى الانسحاب.

ولم يبد الخبير اهتماما يذكر بشأن احتمال استخدام روسيا أسلحة نووية، وقال إنه لا يمكن الاستدلال على أي مؤشرات بحدوث تصعيد من هذا النوع، مشيرا إلى أن موسكو خففت مؤخرا من حدة لغتها الخطابية.