إصابة فلسطيني وأبنائه الثلاثة بجروح وكسور خلال اعتداء للمستوطنين شرق الخليل

أصيب اليوم الخميس، مواطن فلسطيني وأبناؤه الثلاثة، بكسور وجروح ورضوض، باعتداء للمستوطنين على قاطفي الزيتون في بلدة الشيوخ، شمال شرق الخليل.



وأكد المواطن أحمد منير حلايقة لوكالة الأنباء الفلسطينية «وفا»، أن مجموعة من مستوطني «أصفر» المقامة عنوة على أراضي المواطنين، اعتدوا بالضرب على المزارع عايد حامد حلايقة (60 عاما)، وأبنائه الثلاثة محمد، وحامد، وعمر، خلال قطفهم ثمار الزيتون في منطقة المجالس شرق البلدة، القريبة من المستوطنة المذكورة.



وأضاف أن «حلايقة» وأبناءه أصيبوا بجروح وكسور ورضوض، في الرأس والوجه والقدم، وتم نقلهم الى مستشفى عالية الحكومي بمدينة الخليل لتلقي العلاج، ووصفت إصاباتهم بين الطفيفة والمتوسطة.



جدير بالذكر، أن مستوطني «أصفر» اعتدوا على المزارعين في المناطق القريبة من المستوطنة، عدة مرات خلال الأيام الماضية، بهدف ترهيبهم وإبعادهم عن أراضيهم لصالح التوسع الاستيطاني.