ضبط 13 ألف قضية في مجال الأمن الاقتصادي

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واصلت أجهزة وزارة الداخلية بالإدارات العامة التابعة لقطاع الأمن الاقتصادي، حملاتها الأمنية، بالتنسيق مع الجهات المعنية، في مجال أعمال تلك الإدارات؛ تنفيذًا لتوجيهات وزير الداخلية اللواء محمود توفيق.

وأسفرت الحملات التي أشرف عليها اللواء رجب عبدالعال مساعد وزير الداخلية لقطاع الأمن الاقتصادي، عن ضبط 13 ألف قضية بمجال قطاع الأمن الاقتصادي.

وشنت الإدارة العامة لشرطة النقل والمواصلات، حملات عدة ضبط كل المخالفات والظواهر السلبية التي تؤثر على مرفق مترو الأنفاق، أو محطات السكك الحديدية، وداخل القطارات، التي أسفرت عن ضبط 1938 قضية في مجال مكافحة الجرائم والظواهر الاجتماعية السلبية.

وأسفرت جهود الإدارة العامة لشرطة الكهرباء، عن ضبط 10641 قضية سرقة تيار كهربائي، ومخالفات شروط التعاقد.

وتمكنت الإدارة العامة لمباحث الضرائب والرسوم من ضبط 260 قضية فى عدة مجالات أبرزها "الضرائب العامة، مخالفات الجمارك، تحرى مدين لمصلحة الضرائب".

تم اتخاذ الإجراءات القانونية حيال كل واقعة على حدة، وإحالتها للنيابة لمباشرة التحقيقات.