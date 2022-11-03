معلول ينتظم في تدريبات الأهلي بعد تعافيه من نزلة البرد

شارك علي معلول، الظهير الأيسر للنادي الأهلي، في المران الجماعي الذي ‏أقيم صباح اليوم، الخميس، على ملعب التتش بعد تعافيه من نزلة البرد التي تعرض لها وأبعدته عن ‏المشاركة في مباراة الداخلية التي أقيمت أمس الأربعاء ضمن منافسات بطولة الدوري الممتاز.‏

وشارك «معلول» في التدريبات الجماعية التي أقيمت اليوم لمجموعة اللاعبين الذين لم يشاركوا في مباراة الداخلية بشكل أساسي.

وخضع «معلول» لفحص طبي قبل انطلاق المران تحت إشراف الجهاز الطبي بالنادي؛ ‏للاطمئنان على حالته والتأكد من تعافيه من الإصابة بنزلة البرد قبل مشاركته في المران.‏

وحقق الأهلي الفوز على الداخلية بأربعه أهداف مقابل هدف في المباراة التي أقيمت أمس الأربعاء على ‏استاد السويس الجديد ضمن منافسات الجولة الثالثة في بطولة الدوري الممتاز، ليرفع الفريق ‏رصيده إلى تسع نقاط محققًا العلامة الكاملة في أول ثلاث جولات بالمسابقة.‏