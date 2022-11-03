وزير الخارجية البريطاني في ألمانيا لبحث تأثير الحرب الروسية حول العالم

يجري وزير الخارجية البريطاني جيمس كليفرلي في ألمانيا اليوم الخميس، محادثات مع شركاء مجموعة السبع حول تأثير الحرب الروسية في أوكرانيا وحول العالم.



ونشرت الحكومة البريطانية -على موقعها الإلكتروني اليوم الخميس- بيانا عن كلمة كليفري في المحادثات الذي سيقول فيها إن الحرب الروسة لا تتسبب فقط في دمار واسع النطاق بل إن تأثيرها العالمي يستمر في إحداث أضرار دائمة لأكثر الفئات ضعفاً في العالم؛ ما أدى إلى ارتفاع أسعار الغذاء والطاقة وتعريض الإمدادات للخطر.



وأضافت أن مجموعة السبع يجب أن تعمل مع شركاء في جميع أنحاء العالم في مواجهة ما أسماه "العدوان الروسي" وانعدام الأمن الاقتصادي الناتج عن ذلك وبناء المرونة ضد تسليح الرئيس الروسي فلاديمير بوتين للطاقة والغذاء والماء، مضيفا إن استغلال بوتين لمبادرة حبوب البحر الأسود يظهر استعداده لاحتجاز الضعفاء في العالم كرهينة.



وقالت روسيا يوم السبت، إنها ستعلق مشاركتها في المبادرة التي تسمح بتصدير المواد الغذائية الحيوية للدول النامية بأمان من أوكرانيا ولكنها استأنفت المشاركة أمس الأربعاء.



وتثير حالة عدم اليقين المتعمدة هذه التي تسببها روسيا مخاوف بشأن أمن الإمدادات الغذائية. وتواصل المملكة المتحدة وحلفاؤها حث روسيا على الموافقة على تمديد الاتفاق الذي توسطت فيه الأمم المتحدة إلى ما بعد الموعد النهائي المحدد في 19 نوفمبر.