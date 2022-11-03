توقعات بأن تظل إمدادات الغاز الروسي لأوروبا عبر أوكرانيا مستقرة اليوم

أظهرت طلبيات الشحن أنه من المتوقع أن تظل إمدادات الغاز الطبيعي الروسي إلى أوروبا عبر أوكرانيا مستقرة اليوم الخميس.

وأفادت وكالة بلومبرج للأنباء، استنادا إلى الطلبيات التي نشرتها شبكة الكهرباء الأوكرانية، بأن من المتوقع أن تبلغ عمليات التدفق مليون متر مكعب/ يوميا، بتغيير طفيف عن المستويات المنخفضة التي سجلت على مدار الشهور الأخيرة، مع استقبال عمليات التدفق في نقطة العبور الحدودية سودجا.

يشار إلى أن أوكرانيا هي المسار الوحيد المتبقي لخطوط أنابيب الغاز الروسية إلى غرب أوروبا بعد تضرر خط نورد ستريم المؤدي إلى ألمانيا في سبتمبر.

وجرى كبح التدفقات بعدما تم إخراج نقطة عبور أخرى من الخدمة في مايو الماضي، فيما حذرت عملاق الغاز الطبيعي الروسي جازبروم من أن الإمدادات المتبقية في خطر في ظل مطالب بالتحكيم بشأن مدفوعات العبور (ترانزيت).