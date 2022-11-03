مجلس الأمن الدولي يجدد تفويض بعثة الاتحاد الأوروبي في البوسنة والهرسك

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جدد مجلس الأمن الدولي الأربعاء تفويض بعثة الاتحاد الأوروبي في البوسنة والهرسك لمدة 12 شهرا حتى تتمكن من مواصلة دعم تنفيذ اتفاقية السلام في البلاد.

ونشر منسق الشؤون الخارجية للاتحاد الأوروبي جوزيب بوريل تغريدة عبر حسابه على تويتر بعد اعتماد التمديد بالإجماع قال فيها إن الاتحاد الأوروبي سيواصل توفير بيئة آمنة ومأمونة في البوسنة والهرسك لجميع مواطنيها.

وستبقى قوة تحقيق الاستقرار المتعددة الجنسيات التابعة للاتحاد الأوروبي في الدولة الواقعة بمنطقة البلقان حتى نوفمبر المقبل.

وتشكلت قوة تحقيق الاستقرار عام 2004 لمراقبة الأمن وتنفيذ اتفاقية دايتون للسلام لعام 1995 التي أنهت أكثر من ثلاث سنوات من الحرب بين الصرب والكروات والبوسنيين.