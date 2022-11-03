بوتين يصدر مرسوما بصرف 195 ألف روبل إضافية للعسكريين

أصدر الرئيس الروسي فلاديمير بوتين مرسوما بصرف 195 ألف روبل إضافية لمرة واحدة للعسكريين الذين تم استدعاؤهم للتعبئة الجزئية في الجيش الروسي، تضاف إلى مستحقاتهم الشهرية.

وذكرت قناة "روسيا اليوم" مساء اليوم، أن رئيس الوزراء ميخائيل ميشوستين كان قد وجه في وقت سابق وزير المالية أنطون سيلوانوف، بالإشراف شخصيا على صرف مستحقات العسكريين في مواعيدها، بواقع 195 ألف روبل شهريا.

ويبلغ الحد الأدنى للمستحقات الشهرية للملتحقين بالعملية الروسية في أوكرانيا من الجنود 195 ألف روبل، تصل إلى 400 ألف روبل شهريا حسب الرتبة والاختصاص.