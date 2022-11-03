مجلة بريطانية: التكيف والتعويض عن أضرار تغير المناخ في صدارة نقاشات قمة كوب 27 بشرم الشيخ

يجتمع زعماء العالم، الأسبوع المقبل، بمدينة شرم الشيخ في مصر، خلال مؤتمر الأمم المتحدة السابع والعشرين لتغير المناخ "كوب27" لمواصلة المفاوضات التي تهدف إلى كبح جماح ظاهرة الاحتباس الحراري بعد مرور عام على قمة المناخ بجلاسكو.



وقالت مجلة نيتشر البريطانية في تقرير، اليوم الخميس، إن العالم مكان مختلف الآن، ويحتاج القادة المشاركين في قمة المناخ "كوب 27" إلى مواجهة أزمة الطاقة التي أثارتها الحرب في أوكرانيا، والأضرار المتزايدة من الظواهر الجوية المتطرفة.



وأوضحت المجلة البريطانية أن التداعيات قصيرة المدى لهذه الأزمات مروعة، مشيرة إلى ارتفاع أسعار الطاقة الهائل في أوروبا وخارجها، مما حفز جولة جديدة من الاستثمارات الحكومية تهدف إلى تقليل تكلفة الوقود الأحفوري بشكل مصطنع. وووفقا لأحد التقديرات، تضاعف هذا الدعم عام 2021 ومن المتوقع أن يقفز مرة أخرى هذا العام، مما سيزيد الاعتماد على أكثر مصادر الطاقة في العالم تلويثا.



وأشارت المجلة البريطانية إلى أن هناك أخبار جيدة أيضا حيث تتزايد منشآت الطاقة المتجددة على مستوى العالم.



وتابعت المجلة: "تعهدت 26 دولة بالتزامات مناخية جديدة هذا العام، بما في ذلك أستراليا، التي تعهدت بالحد من انبعاثات غازات الاحتباس الحراري إلى 43% دون مستويات 2005 بحلول عام 2030".



ويشير تحليل أجرته وكالة الطاقة الدولية إلى أن السياسات الجديدة التي تم الإعلان عنها من قبل تشير إلى اعتزام الولايات المتحدة وأوروبا ودول أخرى للاستجابة لأزمة الطاقة من خلال تحفيز الاستثمارات في الطاقة النظيفة، مما قد يؤدي إلى استقرار عالمي في الانبعاثات بحلول عام 2025.



وقال العلماء في سبتمبر الماضي، إن الاحتباس الحراري ساعد في تأجيج الأمطار الموسمية الغزيرة غير العادية التي تسببت في فيضانات شديدة في باكستان هذا العام، مما أسفر عن مقتل أكثر من 1700 شخص، وتسبب بخسائر في المنازل والبنى التحتية تقدر بعشرات المليارات من الدولارات، وسيأتي السؤال حول كيفية دفع تكاليف هذا الدمار على رأس القضايا التي ستتم مناقشتها في شرم الشيخ، وكذلك الأسئلة حول ما إذا كانت الدول الغنية تفعل ما يكفي لمساعدة البلدان الفقيرة على التكيف مع ظاهرة الاحتباس الحراري.



وأوضحت الباحثة في العلوم السياسية بجامعة أمتسردام جوييتا جوبتا: "التخفيف والتكيف: هاتان القضيتان ستسيطران على المناقشات خلال كوب27"



وأكدت المجلة البريطانية، أن الدول منخفضة الدخل تدرك جيدا أن الدول الصناعية تتحمل قدرا كبيرا من المسؤولية عن الاحتباس الحراري الذي يتسبب بالفعل في موجات الجفاف والفيضانات والحرائق في جميع أنحاء العالم، لذلك أمضت الدول منخفضة الدخل أكثر من عقد من الزمن في المطالبة بالتعويض عن الأضرار، مشيرة إلى أنهم يريدون على وجه الخصوص، تفعيل آلية الخسائر والأضرار التي تساعد البلدان الغنية من خلالها الدول الفقيرة على دفع ثمن آثار الاحتباس الحراري.



وأضافت المجلة، أنه خلال قمة المناخ العام الماضي بجلاسكو وافقت الدول على إقامة حوار حول هذا الموضوع، لكن كتل التفاوض الرئيسية التي تمثل البلدان منخفضة الدخل تدعو هذه المرة إلى اتخاذ إجراءات فعلية في شرم الشيخ.



وأوضحت المديرة التنفيذية في شبكة العمل المناخي تسنيم إيسوب: "هذا هو المجال الوحيد الذي تم إهماله تماما في المفاوضات و الآن هو على رأس جدول الأعمال السياسي".



بدورها، قالت الباحثة في علم الاجتماع بجامعة روتجرز في ولاية نيو جيرسي، دانييل فالزون: "رغم أن القليل من الخبراء يرجحون الخروج بقرار ملزم حول هذا الملف، لأن الولايات المتحدة والدول الأخرى ذات الدخل المرتفع عارضت بشدة كتابة ما يخشون أن يعتبر شيكا على بياض لتغطية جميع أشكال الأضرار المناخية في المستقبل، مع ذلك قالوا إنه من الممكن إنشاء آلية جديدة في القمة لتقديم المساعدة المالية عند وقوع كوارث محددة متعلقة بالمناخ ".



وأوضحت فالزون: "إنشاء نوع من آلية التمويل أمر مهم حقا لأن الناس يتحملون تكلفة الخسائر والأضرار في الوقت الحالي، فإذا لم يحدث ذلك في مؤتمر الأطراف لهذا العام، فهذه مسألة وقت فقط، لأن البلدان منخفضة الدخل جعلت هذه القضية على رأس أولوياتها".



وأكدت فالزون أن الخسائر والأضرار ليست سوى جزء واحد من مناقشة أكبر حول كيفية تحسين التمويل للتكيف مع المناخ بالنسبة للبلدان منخفضة الدخل، مشيرة إلى موافقة الدول الغنية خلال قمة جلاسكو على زيادة التمويل للتكيف لكنها أخفقت في تحقيق أهدافها.



ونوهت فالزون إلى أنه إحدى المهام في شرم الشيخ هي صياغة معايير أفضل يمكن استخدامها لتتبع الاستثمارات، لضمان إنفاق الأموال بشكل جيد.



وأشارت المجلة إلى أن أكثر من 150 دولة قدمت تعهدات جديدة بشأن المناخ العام الماضي، وطلب ميثاق جلاسكو للمناخ الذي انبثق عن "كوب26" أن تقدم الدول تعهدات جديدة هذا العام، وبموجب هذا الاتفاق، ستقوم الأمم المتحدة الآن بتقييم تلك التعهدات على أساس سنوي.



وقالت المجلة البريطانية إنه بالإضافة إلى الدول الـ24 التي قدمت بالفعل التزامات مناخية جديدة هذا العام، من المتوقع أن يشارك العديد منها خلال كوب27.



وأوضح معهد الموارد العالمية وهو مركز بحثي مقرة واشنطن: " إذا أوفت البلدان بجميع هذه الالتزامات، بالإضافة إلى تلك المطروحة في جلاسكو، فقد يمكن للعالم أن يخفض من انبعاثات الكربون بمقدار 5.5 مليار طن إضافية سنويًا بحلول عام 2030".



وقال ديفيد واسكو، من معهد المصادر العالمية في مبادرة المناخ الدولية: "لقد أحرزنا بعض التقدم، لكن الوتيرة ليست كما نريدها حتى الآن".