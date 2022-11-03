اتفاق تمويل بـ80 مليون دولار بين تونس والبنك الأفريقي للتنمية لتأمين التزود بالحبوب

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وقعت تونس اليوم الخميس على اتفاق تمويل مع البنك الأفريقي للتنمية بقيمة 80 مليون دولار لصالح مشروع الدعم الطارئ للأمن الغذائي.

ويهدف التمويل إلى تحسين الاكتفاء والأمن الغذائي من خلال تأمين التزود بالحبوب والأسمدة ودعم الصمود تجاه الصدمات الخارجية والتقلبات المناخية، وفق ما ذكرت وزارة التخطيط والاقتصاد اليوم.

وألقت الحرب الروسية على أوكرانيا بظلالها على مخزون الحبوب لدى تونس التي تستورد أكثر من نصف حاجياتها من البلدين، ما تسبب في اضطرابات بصناعة الخبز وتزويد الأسواق بمواد الدقيق والسميد.

وقال وزير الفلاحة محمود إلياس حمزة إن هذا التمويل سيساعد على ضمان التزويد المنتظم بمادة القمح اللين والشعير، بالإضافة الي دعم قرابة 100 ألف من صغار الفلاحين للاستعداد للموسم الفلاحي القادم.