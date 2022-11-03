نوبل الأمريكية لخدمات حفر آبار النفط تعود إلى تحقيق الأرباح

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أعلنت شركة نوبل كوربورشن الأمريكية لخدمات حفر آبار النفط والغاز الطبيعي والتشييد مساء أمس الأربعاء تحقيق أرباح صافية بقيمة 59ر33 مليون دولار بما يعادل 41ر0 دولار للسهم خلال الربع الثالث من العام الحالي، مقابل خسائر بقيمة 67ر23 مليون دولار بما يعادل 36ر0 دولار للسهم خلال الفترة نفسها من العام الماضي.

في الوقت نفسه زادت إيرادات تشغيل الشركة خلال الربع الثالث إلى 87ر305 مليون دولار مقابل 37ر250 مليون دولار خلال الفترة نفسها من العام الماضي.

وقالت نوبل إن اندماج أنشطتها مع شركة ميرسك دريلينج تم يوم 3 تشرين الأول/أكتوبر الماضي.

في الوقت نفسه حصل مجلس إدارة الشركة على تفويض لتنفيذ برنامج لإعادة شراء حصة من أسهم الشركة بما يصل إلى 400 مليون دولار، دون تحديد تاريخ نهائي للتفويض. وقد يتم تعديل التفويض أو تعليقه أو إنهائه في أي وقت.

يذكر أن نوبل كوربورشن تدير 24 منصة حفر بحرية تعمل في العديد من مناطق العالم.