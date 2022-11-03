 رئيس النواب اللبناني: لن يمر أسبوع دون عقد جلسة لانتخاب الرئيس الجديد للبلاد - بوابة الشروق
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رئيس النواب اللبناني: لن يمر أسبوع دون عقد جلسة لانتخاب الرئيس الجديد للبلاد

أ ش أ
نشر في: الخميس 3 نوفمبر 2022 - 9:51 م | آخر تحديث: الخميس 3 نوفمبر 2022 - 9:51 م

قال رئيس مجلس النواب اللبناني نبيه بري أنه لن يمر أسبوع إلا وسيكون هناك جلسة لمجلس النواب لانتخاب الرئيس الجديد للبلاد بدءا من الأسبوع المقبل، معبرا عن أمله في ألا تتحول الجلسات إلى ما وصفه بمسرحية، داعيا للتوافق ما بين الكتل النيابية، ومشددا على ضرورة حل العقد بين الكتل عبر تقديم تنازلات للوصول إلى الحل.

وأضاف بري - في تصريحات له عقب جلسة مجلس النواب اليوم - أن الأولوية الأولى هي لانتخاب رئيس للجمهورية، مشددا على ضرورة أن يكون هناك توافق لأن المجلس عقد 4 جلسات دون نتيجة، موضحا أن هذا هو السبب الذي قال إنه سيدعو لحوار بشأنه.

وعبر عن أمله أن يحصل التوافق بين الكتل النيابية خلال أسبوع قبل الجلسة النيابية التي دعا لها يوم الخميس المقبل لانتخاب رئيس جديد للبلاد.

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