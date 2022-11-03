وزير الداخلية يتابع مع مساعديه خطط تأمين مؤتمر المناخ

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اجتمع اللواء محمود توفيق وزير الداخلية مع مساعدي الوزير وعدد من القيادات الأمنية بمواقعها عبر تقنية (الفيديو كونفرانس) لاستعراض استراتيجية العمل الأمني خلال المرحلة الحالية ومتابعة خطط تأمين مؤتمر المناخ المقرر عقده بمدينة شرم الشيخ.

في بداية الاجتماع أعرب وزير الداخلية عن تقديره للجهود التي يبذلها رجال الشرطة في شتى مجالات العمل الأمني، والتي أسفرت عن تحقيق العديد من النجاحات .

وأشار إلى حالة الاستقرار الأمني على جميع الأصعدة رغم التحديات الناجمة عن المتغيرات التي تشهدها الساحة العالمية، والتي أثرت بصورة مباشرة على اقتصاديات الدول.

كما شدد على ضرورة مواصلة الجهود الأمنية لفرض الرقابة على الأسواق وضبط كل صور الجرائم التموينية، واستمرار المبادرات الاجتماعية الهادفة لتوفير السلع الاستراتيجية بأسعار مناسبة فى إطار التكافل مع المواطنين ورفع الأعباء عنهم.

وتابع الوزير عبر (الفيديو كونفرانس) محاور الخطة الأمنية لتأمين مؤتمر المناخ بمدينة شرم الشيخ ، موجهاً على ضرورة التواجد الأمني الميداني في إطار تنفيذ بنود الخطة على الوجه الأمثل، فضلًا عن اتخاذ كل التدابير الأمنية ورفع أعلى درجات الحذر واليقظة وامتداد الإجراءات التأمينية لكافة محافظات الجمهورية، لتحقيق استمرار حالة الاستقرار الأمني.

وفي نهاية الاجتماع أكد وزير الداخلية، أهمية مراعاة البعد الإنساني لدى التعامل مع المواطنين أثناء تنفيذ الخطط والإجراءات الأمنية والتصدي الحاسم لكل ما يمس أمن وسلامة الوطن والمواطنين وفقاً للأطر القانونية.

وأعرب عن ثقته في رجال الشرطة وقدرتهم على تنفيذ المهام الموكلة إليهم.