باكستان توقع اتفاقات مع البنك الدولي للحصول على قروض بقيمة 500 مليون دولار

ذكرت تقارير إخبارية، أن باكستان والبنك الدولي وقعا عدة اتفاقيات للحصول على قروض بقيمة 500 مليون دولار لتمويل مشروعين في البلاد.

ونقل موقع "ذا نيوز" الإخباري الباكستاني عن بيان حكومي القول، إن البنك الدولي سيقدم قرضا بقيمة 200 مليون دلوار لتمويل مشروع زراعي في إقليم البنجاب، و300 مليون دولار لتمويل مشروع للتكيف مع المناخ فيما يتعلق بسهولة الوصول إلى المدارس والمنشآت الصحية والأسواق في إقليم خيبر باختونخوا، بحسب وكالة بلومبرج للأنباء.

يذكر أن باكستان حصلت على 2.234 مليار دولار فقط من جهات إقراض دولية خلال الربع الأول (يوليو إلى سبتمبر) من العام المالي الجاري، وسط تراجع احتياطيات العملة الأجنبية.

وعلى الرغم من إحياء برنامج صندوق النقد الدولي للإقراض، لم تحصل باكستان على تمويل كبير من مصادر ثنائية ومتعددة الأطراف خلال الربع الأول.

وحصلت البلاد على 1.166 مليار دولار من صندوق النقد الدولي، و682.3 مليون دولار من مصادر متعددة الأطراف و386 مليون دولار من مصادر ثنائية، ليصل إجمالي القروض المنصرفة 2.234 مليار دولار في الفترة المذكورة.