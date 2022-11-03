صرف صحي الأقصر يبحث مع وفد الوكالة الامريكية تطوير الخدمات الإلكترونية بالشركة

بحث المهندس محمد يحيي كمال سليمان رئيس مجلس إدارة شركة مياه الشرب والصرف الصحي بالأقصر، مع وفد الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية، سبل تطوير الخدمات الإلكترونية بالشركة.

تناول اللقاء استعراض منظومة الدفع الإلكتروني وإصدار أول فاتورة إلكترونية للعملاء وإلغاء الفاتورة الورقية بجميع فروع الشركة لتصبح شركة مياه الشرب والصرف الصحي بالأقصر أول شركة بالقطاع تصدر فواتير إلكترونية للعملاء بجميع فروعها ضمن مشروع الحلول المتكاملة للمياه الممول من الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية مع شركة الأقصر في إطار رفع كفاءة الخدمة وتحسين الأداء وتنفيذا لإستراتيجية الدولة وتوجهها للتحول الرقمي لجميع الجهات الحكومية والقطاعات الخدمية.

وضم وفد الوكالة الأمريكية المهندس عاطف عزت رئيس فريق العمل لمشروعات مياه الشرب والصرف الصحي بالوكالة، ودانييل باش نائب المدير المالي وإيمى سلامه عضو الإدارة المالية وأعضاء الوكالة المسئولين عن تنفيذ ومتابعة المشروعات بالأقصر.

وتفقد الوفد مقر خدمة العملاء بالشركة ومتابعة الأعمال الجارية بمشروع محطة مياه الشرب بالهنادى بمركز إسنا، وتم عرض الموقف الحالي للمشروع وفق الخطة المقررة ومتابعة نسب التنفيذ للمشروع بمرافقة مهندس محمد عويس أحمد مدير عام مشروع مياه الهنادى.

وزار الوفد محطة معالجة مياه الصرف الصحي بالحبيل برفقة المهندس محمد فوزي مدير عام الصرف الصحي لمتابعة التوسعات التي تمت لزيادة قدرات المحطة بدعم من الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية بهدف زيادة الطاقة التصميمية للمحطة من 36 ألف متر مكعب في اليوم إلى 65 ألف متر مكعب/يوم ليصبح عدد المستفيدين بمدينة الأقصر أكثر من 337 ألف مواطن بحلول عام 2037.