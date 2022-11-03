وسائل إعلام باكستانية: إصابة رئيس الوزراء السابق عمران خان في إطلاق نار

أفادت وسائل إعلام باكستانية، اليوم الخميس، بإصابة رئيس الوزراء السابق عمران خان في قدمه، في إطلاق نار استهدف أنصاره، أثناء سيرهم نحو إسلام آباد، وذلك وفقًا لما أوردته فضائية «سكاي نيوز عربية»، في خبر عاجل لها، مساء الخميس.

واحتشد العديد من أنصار خان البالغ عددهم نحو 10 آلاف شخص، في مئات الشاحنات والسيارات التي غادرت يوم الجمعة من لاهور.

ويمكن لقافلة الرحلة التي يتوقع أن تتوج بمسيرة مفتوحة في إسلام آباد، أن تمثل تحديا مهما للحكومة الجديدة.

ومن المحتمل أيضا أن يتحول التجمع إلى أعمال عنف في حال سعت الشرطة لتفريق أنصار خان.

ويوم الأحد الماضي، لقيت صحفية حتفها سحقا، في باكستان أثناء تغطيتها مسيرة سياسية بقيادة عمران خان رئيس الوزراء السابق، حسبما ذكر ضابط شرطة بارز.

وقال سلمان ظفر، مساعد المشرف في كموق، إحدى البلدات على طريق المسيرة، إن صدف نعيم البالغة من العمر 36 عاما، صحفية تلفزيونية تعمل في القناة الخامسة في لاهور، سحقت حتى الموت بعد أن انزلقت من شاحنة كان خان يستقلها.

وكان المتظاهرون يتحدون خليفة خان، رئيس الوزراء شهباز شريف وحكومته، للمطالبة بإجراء انتخابات مبكرة.

ودعا فريق قافلة خان عددا قليلا من الصحفيين في وقت واحد إلى أعلى الشاحنة للتحدث مع خان.

وقال خان في تغريدة: «صدمت وشعرت بحزن عميق جراء الحادث المفجع، الذي أدى لوفاة صحافية القناة الخامسة صدف نعيم أثناء مسيرتنا اليوم».

وأضاف: «لا أجد كلمات أعبر بها عن حزني، دعائي وعزائي للأسرة في هذا التوقيت المأساوي. لقد ألغينا مسيرتنا اليوم».