أوباما: الديمقراطية «قد لا تصمد» إذا انتصر الجمهوريون

وجه الرئيس الأمريكي السابق باراك أوباما تحذيراً شديداً في إطار حملة مرشحي الحزب الديمقراطي في ولاية أريزونا، قائلاً إن "الديمقراطية كما نعرفها قد لا تصمد في أريزونا" في إشارة إلى انتخابات التجديد النصفي المقررة الأسبوع المقبل.

وأكد أوباما على مخاوفه قائلاً: "هذه ليست مبالغة.. هذه هي الحقيقة".

جاء ذلك خلال كلمة ألقاها أوباما في الحملة الخاصة بانتخابات التجديد النصفي في الكونجرس، بحسب صحيفة "واشنطن بوست" الأمريكية.

وأعلن الرئيس السابق أمام حشد من أكثر من 1000 شخص في صالة للألعاب الرياضية بالمدرسة الثانوية في جنوب فينيكس، يعني هذا "منكرو الانتخابات الذين يعملون كحاكم لك، كعضو في مجلس الشيوخ، ووزير خارجيتك، والنائب العام".

وقال أوباما: "عندما فاز دونالد ترامب، بقيت مستيقظًا حتى الثالثة صباحًا حتى أتمكن من تقديم مكالمة تهنئة إلى شخص يعارض كل ما دافع عنه، لكنني كنت أؤمن بالانتقال السلمي للسلطة".

وأضاف: "جلست في حفل تنصيبه.. رحبنا به في البيت الأبيض.. لأن هذا هو ما يفترض أن تكون عليه أمريكا.. هل نسينا ذلك؟ هل ينطبق ذلك على جانب واحد فقط؟".