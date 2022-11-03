في مشهد أقرب لمحاولة الاغتيال، تعرضت حافلة رئيس الحكومة الباكستانية الأسبق عمران خان لأعيرة نارية، في مدينة جوجرانوالا شمال شرقي البلاد، اليوم الخميس، بينما كان متوجها لأنصاره لاستكمال مسيرات احتجاجية، والتي تطالب بإجراء انتخابات مبكرة، حسبما أفادت صحيفة الباكستانية.

وقال أحد مساعدي خان إن الأخير أصيب في قدمه إثر إطلاق نار خلال التجمّع السياسي، بحسب ما نشرت الشرق الأوسط اللندنية.

ويعتبر خان من بين أبرز الأسماء على الساحة السياسية الباكستانية في الفترة الأخيرة، لمواقفه خارج السلطة وداخلها، كما سنعرض في التقرير التالي:

بطل العالم في الكريكيت

يبلغ عمران خان 70عاما، إذ ولد بمدينة لاهور في أكتوبر عام 1952، لعائلة مسلمة.

وكانت رياضة "الكريكيت" من بين هوايات خان وهو في سنواته الأولى، وأظهر موهبة كبيرة في ممارسة اللعبة؛ لذا تم اختياره لأول مرة ضمن المنتخب الباكستاني ليلعب ضد إنجلترا في عام 1971.

وفي نهاية الجولة، مكث في إنجلترا لإكمال دراسته، ونال شهادة جامعية في الاقتصاد والسياسة، وكان لاعبا أساسيا في الجامعة طوال فترة دراسته.

وتحت قيادة خان، فازت باكستان بكأس العالم التي أقيمت عام 1992، واستضافتها أستراليا ونيوزيلندا بشكل مشترك، وبعد ستة أشهر من هذا الانتصار، أعلن عمران خان اعتزاله لعبة الكريكيت، بحسب موقع "أوفر سيز باكستانيز".

زعيم حركة سياسية

بعد اعتزاله الرياضة بسنوات قليلة، بدأ خان مشواره السياسي، بتأسيس حركة "إنصاف" السياسية في عام 1996، وبدأت الحركة في بناء الشعبية لدى الشارع الباكستاني، ليصل خان للبرلمان في عام 2002.

علاقات غير مستقرة مع الهند

جانب آخر من شخصية خان، كان موقفه تجاه الهند، فقد قال في مقابلة: «لقد نشأت أكره الهند لأنني نشأت في لاهور وكانت هناك مذابح تمت هناك، والكثير من إراقة الدماء والغضب، ولكن عندما بدأت القيام بجولة في الهند حصلت على حبهم وصداقتهم مما جعل الكراهية تختفي لدي»، وذلك خلال لقاء تلفزيوني تم في 2010، وفقا لموقع "داون" الباكستاني.

وعقب توليه منصب رئاسة الحكومة في أغسطس 2018، بدت مناوشات مع الجانب الهندي، وفي عيد الاستقلال بعام 2019، قال خان في خطاب متلفز من مظفر آباد عاصمة القسم الباكستاني من كشمير، إنّ الجيش الباكستاني لديه معلومات أنهم (الهند) يخططون للقيام بشيء في كشمير الباكستانية، وهم جاهزون وسيقومون برد قوي، مضيفاً: «قررنا أنه إذا ارتكبت الهند أي انتهاك فسنقاتل حتى النهاية»، وفقا للشرق الأوسط اللندنية.

بين ترامب وبوتين

ومن المواقف التي جمعته في مدة توليه الحكومة مع الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب، ما ذكره ترامب أن رئيس الوزراء الباكستاني عمران خان قال له في حوار شخصي إنه عندما علم باغتيال سليماني "أغلق مكاتبه وذهب إلى المنزل لأسبوع".

ونقل ترامب عن خان ذكره: عندما تخلصت من سليماني كان ذلك أهم ما حدث في الشرق الأوسط، حسب آر تي الروسية.

وعلى جانب آخر، أثار خان الجدل بزيارته للرئيس الروسي بوتين يوم بدء روسيا لعمليتها العسكرية بأوكرانيا، وتلاه بعد ذلك رفضه لإدانة تلك العملية، وتزامن ذلك مع تعقد موقفه بالداخل السياسي الباكستاني، حيث صوت البرلمان الباكستاني لصالح مقترح سحب الثقة من رئيس الوزراء عمران في أبريل من العام الجاري، بعد أن أمنت أحزاب المعارضة الأعداد اللازمة لسحب الثقة التي سبق وأن نجا منها خان مرتين قبل ذلك، ليعتبر خان أن ذلك بفعل تدخل من الولايات المتحدة والقوى الغربية، بحسب سكاي نيوز.